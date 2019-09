Loodzware dag voor familie Tob Cohen

Gabrie reisde gisteren samen met haar man Roy van Straaten naar Kenia. „Ik wil weten wat er met mijn broer is gebeurd”, zegt Gabrie, vlak voordat ze vanuit haar hotel naar de rechtszaak vertrekt. „Ook wil ik zijn vrouw Sarah recht in de ogen aankijken in de rechtbank.”

Gisteravond is ook een delegatie van de Nederlandse politie in Kenia gearriveerd. Een klein team van vier Nederlandse politiemensen voert vandaag overleg met de Keniaanse autoriteiten, onder meer om hulp bij het onderzoek aan te bieden.

De politie in Kenia is al weken bezig met het onderzoek naar Tob Cohen, die in juli spoorloos verdween na een langere periode van echtelijke ruzies met zijn vrouw, van wie hij wilde scheiden. Op diverse plekken is naar sporen gezocht. Politie en OM in Kenia gaan er vanuit Cohen is vermoord door zijn vrouw Sarah of dat zij hem heeft laten vermoorden. „Ik ga ook uit van dat scenario”, zegt Tobs zus Gabrie. „Ik denk dat mijn broer niet meer leeft.”

