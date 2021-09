Duizenden zorgmedewerkers in New York kunnen baan verliezen door weigeren vaccin

New York wordt in de Verenigde Staten gezien als een van de eerste plaatsen waar duidelijk zal worden wat de consequenties zijn van een veel strenger vaccinatiebeleid in de zorg. Ziekenhuispersoneel krijgt tot middernacht op maandag de tijd om een eerste dosis te halen van een coronavaccin. Weigeraars kunnen hun baan verliezen. Ook Californië en Maine komen met een dergelijke vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.

70 duizend mensen

Het strengere beleid zou in de zorg kunnen leiden tot massaontslagen. Uit recente cijfers kwam naar voren dat zo’n 16 procent van de circa 450.000 ziekenhuismedewerkers in New York nog niet volledig is gevaccineerd. Dat komt neer op ongeveer 70.000 mensen. „Ik denk dat een hoop ongevaccineerde medewerkers, niet alleen verpleegkundigen, erop rekenen dat ze zo essentieel zijn dat ze toch niet ontslagen worden”, zei het hoofd van vakbond New York Professional Nurses Union (NYPNU) tegen de krant.

Gouverneur Kathy Hochul maakte zaterdag bekend dat ze voorbereidingen treft om de noodtoestand uit te roepen. Zo kan gekwalificeerd medisch personeel met een vergunning in andere staten ook in New York worden ingezet. Ook kan een beroep worden gedaan op medisch getraind personeel van de National Guard. Daarnaast wordt gekeken of mensen met medische ervaring sneller een visum kunnen krijgen.

Verpleegkundigenbond NYPNU steunt de vaccinatieplicht, maar vindt wel dat Hochul haar noodplan erg laat presenteert. Dat gebeurde ongeveer 48 uur voordat duizenden zorgverleners hun werk kunnen verliezen. Zo’n massaontslag kan volgens vakbondbestuurder Eileen Toback rampzalig uitpakken omdat ziekenhuizen eigenlijk geen mensen kunnen missen. „Er zit geen vet op de botten.”