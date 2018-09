Terugblik Boer zoekt Vrouw best bekeken

Stichting Kijkonderzoek meldt dat het populaire familieprogramma met 3.365.000 kijkers het best bekeken programma was van de zondagavond.

In de terugblikuitzending was te zien hoe het de boeren negen maanden later vergaat. Het grootste nieuws was toch wel dat de moeizame relatie van het lesbische koppel, Bertie en Esther, het heeft overleefd. Zij gingen in juni uit elkaar, maar werden in augustus weer samen gezien tijdens de Gay Pride. Gister werd bekend dat het inmiddels zo goed gaat dat Bertie en Esther de stap hebben genomen om te gaan samenwonen.

Na Boer zoekt Vrouw was De Reünie (2.240.000) zondagavond het best bekeken programma, gevolgd door het NOS Adchtuurjournaal (2.239.000). Het WK Darts op RTL7 was goed voor 843.000 kijkers.