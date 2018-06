'Vuurwerkregels amper gehandhaafd'

"De aanrijtijd ligt op 10 tot 15 minuten, terwijl die jongeren zich heel snel verplaatsen. Wil je daarop kunnen inspelen, dan moet je zorgen voor een grote politieaanwezigheid. Aan het einde van het jaar zitten we met heel wat overuren die moeten worden gecompenseerd, dus de politiecapaciteit is kleiner. De energie gaat dan vooral zitten in de aanpak van grote partijen gevaarlijk illegaal vuurwerk en zaken als geweldpleging", legt Van de Kamp uit. "De aanpak van baldadige jongeren die te vroeg vuurwerk afsteken, staat dan laag op het prioriteitenlijstje."

In Nederland mag vuurwerk alleen afgestoken worden op oudejaarsdag, van 18.00 uur tot 02.00 uur. De handhaving rond het afsteken van vuurwerk buiten die tijden, ligt bij politie, gemeente en Openbaar Ministerie. De politie laat weten dat in aanloop naar de jaarwisseling de inzet zich richt op preventie in plaats van repressie: het accent ligt daarbij op illegale handel, transport en opslag van vuurwerk. "Jongeren die desondanks worden betrapt op het te vroeg afstelen van vuurwerk, gaan zoveel als mogelijk naar Halt", aldus een woordvoerster.