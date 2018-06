Opnieuw dagrecord warmte

ZEIST - Opnieuw is er een meteorologisch dagrecord gesneuveld. Zondag werd het om 12.20 uur in De Bilt 12,1 graden Celsius. Nog niet eerder is er op 27 december zo'n hoge temperatuur gemeten. Het oude record stamt uit 2002, toen het 12,0 graden werd. Het is de zesde keer deze maand dat er een dagrecord sneuvelt: historisch warm werd het al op 17, 19, 22, 25 en 26 december.