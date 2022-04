Premium Het beste van De Telegraaf

Zware verkiezingsnederlaag voor geestverwant Orbán Slovenië breekt met rechts-populistische premier Janša

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Janez Janša Ⓒ AFP

Amsterdam - Wat de Hongaarse oppositie begin deze maand niet voor elkaar kreeg, het verdrijven van een populistische leider, is de collega’s in Slovenië wel gelukt. De zitende Sloveense premier Janez Janša, in veel opzichten een geestverwant van de Hongaarse premier Viktor Orbán, leed dit weekend een zware nederlaag in de Sloveense parlementsverkiezingen.