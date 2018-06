Opnieuw onrustig in Ajaccio

Het groepje brandstichters had zich vrijdag losgemaakt van een verzameling van naar schatting zeshonderd mensen die hun solidariteit betuigden met brandweer en politie. Twee brandweerlieden werden donderdag aangevallen en raakten samen met een politieagent gewond toen ze na een valse alarmmelding naar een sociaal woningbouwproject in Les Jardins de l'Empereur waren gegaan.

Het belagen van brandweerlieden wordt op Corsica niet geaccepteerd. De brandweer staat er in hoog aanzien en veel vrijwilligers helpen de brandweer, bijvoorbeeld in de zomer bij bosbranden. Aangenomen wordt dat de woede over de aanval op brandweerlieden vrijdag ontaardde in vreemdelingenhaat. Mogelijk hielden de betogers vrijdag Fransen van Noord-Afrikaanse komaf verantwoordelijk voor het belagen van brandweerlieden.

Het incident leek zaterdag afgesloten, maar zaterdag verzamelden naar schatting driehonderd mensen bij Les Jardins de l'Empereur. Betogers riepen: "We zijn er nog en wij zijn hier thuis, weg met de Arabieren". Toen de oproerpolitie hen de weg versperde, kwam het tot botsingen.

De Franse autoriteiten hebben zaterdag beklemtoond dat ze een onderzoek zijn begonnen naar de aanval op de brandweer en politie en dat ze een onderzoek zijn gestart naar de vernieling van de islamitische gebedsruimte.