15 jaar cel voor schietpartij bruiloft

Die straf krijgt hij voor de schietpartij op de bruiloft in Beckum en voor een moordpoging in het drugscircuit een half jaar daarvoor.

Een van de bruiloftsgangers werd door een kogel in de buik getroffen en overleefde het ternauwernood. Tijdens de zitting beweerde Tugay G. dat hij schoot uit zelfverdediging omdat hij werd aangevallen door een aantal andere feestvierders. Hij zou op niemand hebben gericht, maar de kogels ketsten af op de vloer, aldus de verdachte.

Bruidsschat stelen

Het Openbaar Ministerie denkt dat hij van plan was om de bruidsschat te stelen. Het wapen dat hij bij zich droeg was al doorgeladen. Volgens de rechtbank heeft Tugay G. met zijn gedrag aangegeven geen enkel respect te hebben voor andermans leven en is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Vanuit de gevangenis probeerde Tugay G. ook nog getuigen te beïnvloeden.

De moordpoging een half jaar eerder vond plaats bij een autobedrijf in de Bornebroeksestraat in Almelo. Het slachtoffer werd door twee kogels geraakt en moest meermalen geopereerd worden. Hij herkende Tugay G. als de schutter. De verdachte vluchtte na de schietpartij naar Turkije, en dook ook onder na de schietpartij op de bruiloft. De rechtbank veroordeelde hem tevens tot het betalen van in totaal 60.000 euro schadevergoeding aan de slachtoffers.