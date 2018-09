Belgische kernreactor Tihange 1 doet het weer

Electrabel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de kernreactor Doel 3 bij Antwerpen stilgelegd vanwege een waterlek. Er was in het niet-nucleaire gedeelte een kleine lekkage op een leiding met water met een hoge temperatuur naar de stoomgeneratoren. Voor de reparatie was het nodig de centrale van het net te koppelen, aldus woordvoerster. De centrale wordt volgens Electrabel in 'warme stilstand' gehouden. Het is niet bekend wanneer de centrale weer op volle toeren draait.

