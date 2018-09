A15 korte tijd dicht na ongeval

DEN HAAG - De snelweg A15 van Gorinchem in de richting Nijmegen is zaterdag aan het begin van de middag korte tijd dicht geweest na een ongeluk. Tussen Leerdam en het knoppunt Deil was een auto over de kop geslagen. Het verkeer kwam stil te staan omdat er volgens de ANWB een traumahelikopter op de weg moest landen.