Huurverlaging voor scheefwoners in de knel

Huren van zogenoemde ’scheefwoners’ die in de knel zitten worden verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Scheefgroei komt voor als het inkomen terugvalt of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet bij hun inkomen past. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het naar schatting om 260.000 huurders die in aanmerking komen voor eenmalige huurverlaging. „Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.”

Verduursheffing

Voor woningcorporaties wordt de verhuurdersheffing blijvend met 200 miljoen euro verlaagd. Het geld wordt deels ingezet om de scheefhuurders te compenseren. De rest is bedoeld om de bouw te stimuleren. Voor starters op de woningmarkt geldt dat zij bij het kopen van hun eerste huis geen overdrachtsbelasting te betalen. Dat lag op twee procent. Voor beleggers gaat die overdrachtsbelasting juist omhoog naar acht procent.

Maar niet alleen voor huurders is het steeds moeilijker om een woning te krijgen. Het kabinet heeft grote moeite om aan de eigen bouwdoelstelling te voldoen. Het streven is namelijk om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Er komt 20 miljoen extra euro beschikbaar voor de transformatie van winkels en kantoren tot woningen. Voorgenomen investeringen komen eerder. In 2021 is 450 miljoen euro voor de woningbouw beschikbaar. Vorig jaar werd er door het kabinet al twee miljard euro uitgetrokken, tot op heden is de woningnood daar zeker niet mee opgelost.