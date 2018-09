Spreeuwenplaag treft Rome

ROME - Rome wordt geplaagd door miljoenen spreeuwen, die de Eeuwige Stad hebben uitgekozen om eens heerlijk uit te rusten. Zolang ze in prachtige formaties de lucht boven de Italiaanse hoofdstad doorklieven, is er niets mis. Pas wanneer ze in grote aantallen in de bomen plaatsnemen en hun behoefte laten vallen, regent het klachten van de Romeinen.