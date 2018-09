Man zwaargewond door ongeluk met vuurwerk

BEVERWIJK - In Beverwijk is een 23-jarige man uit Heemskerk zwaargewond geraakt door vuurwerk. Hij probeerde een lawinepijl voor een tweede keer aan te steken. Toen hij de lont die nog over was aanstak, explodeerde de lawinepijl. De man moet aan zijn linkerhand een aantal vingers missen, meldt de politie vrijdag.