Heel Holland wil zijn (trouw)feestje vieren: ’Alleen oude datum in ringen nog aanpassen’

Premium VROUW magazine

Jacqueline en Arjan kennen elkaar via Tinder - ’Ze grapten op het feest: get a room!’

40+ en dan toch nog de liefde van je leven tegenkomen? Jacqueline Dillewaard (54) lukte het dankzij een online datingapp. Even een paar keer klikken of swipen en je kan dus zomaar De Ware ontmoeten. Ze leerde Arjan Oldenmenger (54) in 2014 kennen via Tinder en woont inmiddels met hem samen. Jacqueli...