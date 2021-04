Oeps: Canadese parlementariër naakt in beeld bij videovergadering

Amos, lid van de Liberal Party uit Quebec, liep naakt door het beeld. Hij stond tussen de vlaggen van Canada en de regio Quebec. Op de beelden lijkt hij een voorwerp voor zijn edele delen te houden, mogelijk een mobiele telefoon.

Tot hilariteit van overige parlementsleden werd Amos er door een collega fijntjes op gewezen dat het toch echt de bedoeling was om ook bij een videovergadering netjes gekleed én met stropdas in beeld te verschijnen. „Dat hebben we sinds het begin van de pandemie telkens benadrukt”, aldus de strenge collega-parlementariër DeBellefeuille, die een punt van orde maakte. „We hebben gezien dat het lichaam van de heer Amos in uitstekende conditie verkeert, maar we willen hem er toch op wijzen beter met zijn camera om te gaan.” De voorzitter, die het voorval zelf over het hoofd zag, bedankte vervolgens met een brede glimlach voor de ’nuttige observaties’.

’Ongelukkige fout’

„Dit was natuurlijk een ongelukkige fout”, erkende Amos later in een statement. „Mijn camera stond per ongeluk aan toen ik mij na het hardlopen ging omkleden. Ik maak mijn oprechte excuses. Het was echt een groot misverstand. Het zal niet meer gebeuren.”

De beelden waren alleen te zien voor parlementsleden en medewerkers. Hoe een foto van het moment vervolgens bij de Canadese pers terecht is gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk is er bewust gelekt. „Dit is een waarschuwing voor iedereen”, constateerde een collega van Amos terecht.