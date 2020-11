Huisdieren slapen uit verveling

Dit concludeert Dr. David Raizen, professor neurologie aan de Universiteit van Pennsylvania.

Hij plaats kanttekeningen bij de gangbare theorie dat hoe groter een zoogdier is des te minder hij slaapt. Een groot exemplaar heeft namelijk al zijn tijd nodig om genoeg calorieën binnen te krijgen om te overleven. Vooral bij herbivoren, die veel tijd nodig hebben om hun eten te verteren, is dit volgens de aanhangers van deze stelling het geval. Een olifant slaapt daarom maar twee uur per dag.

Poes pit 18 uur

„Als een poes 18 uur per dag ligt te pitten, dan wil dat nog niet zeggen dat hij al die slaap nodig heeft”, tekent de geleerde aan op het platform LiveScience. „Zij slaapt ook omdat het fijn is. Als ze niet naar buiten kan, er geen eten in de buurt is of zich gewoon verveelt, dan gaat ze maar lekker maffen.”

Dr. Raizen wijst erop dat slaap een ongrijpbaar fenomeen. „Wetenschappers begrijpen nog steeds niet waarvoor slaap eigenlijk dient.”

Een andere theorie, namelijk dat een zoogdier dutjes nodig heeft voor lichamelijk weerstand en om zijn hersens en geheugen te ontwikkelen, overtuigt hem daarom evenmin. „Dit verklaart het nut van slapen nog steeds niet en is misleidend”, vindt de neuroloog. „Een vleermuis is twintig uur per dag onder zeil en zou dus een genie moeten zijn.

Hoe lang moeten mensen eigenlijk slapen? „Wat je lichaam vindt dat je nodig hebt!”, zegt Dr. Raizen. „Voor de meeste mensen is dat acht uur maar er zijn er ook die aan vijf genoeg hebben of nog niet voldoende aan elf.”