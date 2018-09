Het jaar 2015 in beeld: juni

Koning in het Witte Huis

1 juni - Willem-Alexander en Máxima zijn een half uur te gast in het Witte Huis. Het is het politieke hoogtepunt van hun bezoek aan de VS. Er worden vooral veel vriendelijkheden en beleefdheden uitgewisseld met president Obama. Zaken van betekenis worden nauwelijks gedaan. Lees meer.

Albert West overlijdt na fietsongeluk

4 juni - Drie weken nadat hij van zijn driewieler viel bij een aanrijding overlijdt zanger Albert West. De artiest werd eind 2012 getroffen door een ruggenmerginfarct waarvan hij nog steeds herstellende was. Hij werd 65 jaar. Lees meer.

Liquidatie voor ogen scholieren

9 juni - Voor de ogen van basisschoolleerlingen wordt in Zaandam de 43-jarige crimineel geliquideerd. De kinderen zien hoe de schutter uit een bestelbusje stapt en met een kalasjnikov op Boom afstapt en het vuur opent. De vertrouweling van Holleeder probeert te ontkomen maar zakt op straat in elkaar. Lees meer.

Dieren ontsnappen uit dierentuin

14 juni - Zo'n dertig wilde dieren, waaronder tijgers, leeuwen en een nijlpaard, ontsnappen uit de dierentuin van de Georgische hoofdstad Tbilisi als door regenbuien de rivier Vere overstroomt. Met behulp van verdovingsgeweren worden de dieren teruggebracht. Een van de ontsnapte tijgers bijt een man dood. Lees meer.

Rassenmoord in kerk

17 juni - De 21-jarige Dylann Roof opent het vuur in een Afro-Amerikaanse kerk in Charleston. Negen mensen komen om. Drie anderen laat hij leven. Zij moeten zijn boodschap doorvertellen, namelijk dat hij “een rassenoorlog wil ontketenen tegen zwarte Amerikanen die het land overnemen.” De schutter wordt aangehouden als hij op straat wordt herkend. Lees meer.

Golf van terreur

26 juni - Op dezelfde dag vinden wereldwijd drie grote terreuraanslagen plaats. In de Tunesische badplaats Sousse schiet een man 38 mensen dood op een toeristenstrand. Hij loopt moordend langs de strandbedjes en het zwembad van het hotel. Eenmaal buiten wordt hij door agenten gedood.

Bij een aanslag op een gasrabriek in de Franse stad Lyon onthoofdt Yassine Salhi zijn chef. Twee mensen raken gewond door een explosie.

In het centrum van Koeweit komen bij een zelfmoordaanslag op een moskee tientallen mensen om. De getroffen al-Sadeq-moskee was op het moment van de aanslag druk bezocht vanwege het vrijdaggebed. Lees meer.

Politiegeweld wordt Mitch Henriquez fataal

28 juni - De 42-jarige Mitch Henriquez overlijdt als gevolg van een politieoptreden. De Arubaan wordt tijdens het festival Night at the Park in Den Haag hardhandig aangepakt als hij lachend roept dat hij een wapen heeft. Jusititie meldt aanvankelijk dat de man onderweg naar het bureau onwel is geworden. Later blijkt uit filmpjes van de arrestatie dat hij eerder bewusteloos was. Het leidt tot hevige rellen in de Haagse Schilderswijk. In november stelt de Rijksrecherche dat Henriquez omkwam door het geweld dat de politie gebruikte: de toepassing van de omstreden nekklem en klappen, waaronder een harde slag tegen zijn neus. Zijn strottenhoofd bleek gebroken. Lees meer.

Bekijk hier de rest van het Telegraaf Jaaroverzicht 2015:- Januari- Februari- Maart- April- Mei Bestel nu het Telegraaf Jaarboek 2015