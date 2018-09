'O Tannenbaum' bovenaan kerstlijstje Obama

Het lijstje werd donderdag bekendgemaakt door streamingdienst Spotify.

Op de playlist van de Obama's staan verder Let It Snow van Boyz II Men, All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey en 8 Days Of Christmas van Destiny's Child.

Ook vicepresident Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben een playlist ingeleverd. Bij hen gaat het er iets minder zoetsappig aan toe. De Bidens kozen voor onder meer A Sky Full Of Stars van Coldplay, Christmas van U2 en Merry Christmas Baby van Bruce Springsteen.