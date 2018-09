Douane doet onderzoek handel Imtech met 'schurkenstaten'

Dat antwoordt minister Ploumen van Buitenlandse Handel op Kamervragen van D66. Aanleiding voor die schriftelijke vragen was de onthulling van de Telegraaf dat Imtech-dochter Radio Holland jarenlang handel dreef met bedrijven in landen die al jaren op een internationale zwarte lijst staan.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken contact gezocht met de RH Marine Group, schrijft Ploumen.

"Onderwerp van gesprek was het onderzoek dat Imtech destijds heeft verricht ten behoeve van de Amerikaanse autoriteiten. Tijdens het overleg is dat onderzoek ingezien door medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na inzage is de douane gevraagd een onderzoek in te stellen”, aldus de bewindsvrouw.

Verder blijkt dat Radio Holland onder de vlag van Imtech nooit vergunning heeft aangevraagd om te mogen handelen in militair gevoelige apparatuur, zoals radio-, radar- en navigatiesystemen.

De minister kan nog niet alle vragen beantwoorden omdat het onderzoek nog niet is afgerond, schrijft ze verder.

De beursgenoteerde technisch dienstverlener Imtech ging afgelopen zomer op de fles. Familiebedrijf Pon en investeerder Parcom namen na dat faillissement de marinedivisie over, waarvan Radio Holland is.

Imtech heeft afgelopen zomer zelf melding gemaakt van vier mogelijke schendingen van internationale handelsembargo’s. Dat is destijds gebeurd bij de Amerikaanse autoriteiten.

Uit een intern Imtech-rapport in het bezit van De Telegraaf bleek echter dat er mogelijk bijna 200 keer embargo’s zijn geschonden door de Imtech-dochter.

De Amerikanen kunnen hiervoor boetes opleggen die kunnen oplopen tot 250.000 euro per overtreding.

De nieuwe eigenaren Pon en Parcom willen geen inhoudelijke mededelingen doen. "De huidige aandeelhouders zijn op de hoogte van de kwestie uit het verleden. In afwachting op het oordeel van de betrokken autoriteit kunnen er verder geen uitspraken worden gedaan.”