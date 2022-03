Poetin staat op beslissende tweesprong

Premium Buitenland

Jihad verliest aan kracht; aantal zelfmoordaanslagen spectaculair gedaald

Een bad is de leider van Islamitische Staat uiteindelijk fataal geworden. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was zichzelf op het dak van zijn woning in Idlib aan het wassen toen een Amerikaanse drone hem spotte. De groezelige baard en een geamputeerd been, verloren bij een luchtaanval, verraadden he...