Filip: niet laten intimideren door terreur

De grote meerderheid van Belgen van buitenlandse komaf deelt onze waarden, aldus Filip, "en zij zijn zonen en dochters van ons land". "Wie zijn geloof belijdt met eerbied voor de universele waarden van de mens mag niet over één kam worden geschoren met personen die godsdienst misbruiken." Filip drong erop aan dat "stigmatisering en segregatie" hard worden bestreden en dat er volstrekt geen plaats is voor haatpredikers.

In de strijd tegen fanatici is het ook belangrijk dat de Belgische samenleving harmonieuzer wordt. Vooral jongeren moeten hun talent en energie volgens de vorst stoppen "in alles wat ons samenbrengt". "Ons maatschappijmodel is sterker dan fanatisme en totalitarisme, maar we moeten blijven werken aan een meer menselijke en rechtvaardigere samenleving."

Koning Filip bedankte de bevolking van zijn eigen woonplaats Brussel "voor de waardigheid en de verantwoordelijkheid" waarmee zij met recente terroristische dreigingen is omgegaan. Hij dankte iedereen "die zich inzet voor onze veiligheid en om de daders van aanslagen op te sporen en om nieuwe aanslagen te voorkomen". Het is volgens Filip erg belangrijk te investeren in justitie, politie, leger en inlichtingendiensten.