Harmonix gaat Rock Band 4-scores wissen

De game krijgt een update waardoor Harmonix in het vervolg makkelijker bugs kan aanpakken om verder misbruik te voorkomen. “We weten dat vele van jullie hard hebben gewerkt om de ranglijsten te beklimmen en dat het wissen van de scores flink balen is. De veranderingen moeten er in de toekomst voor zorgen dat je niet jouw plek in de top kwijtraakt aan iemand die vals heeft gespeeld,” laat het bedrijf weten.

Het is overigens zo dat alleen de online ranglijsten worden gewist. Van jouw lokaal opgeslagen statistieken blijven ze af.