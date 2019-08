Defensie wil aan de stekker

In het aanhangertje zouden militairen die gedropt zijn voor een missie hun rugzakken kunnen plaatsen, die 40 tot 50 kilo wegen. Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Groen zijn heeft bij het leger een andere lading dan in het bedrijfsleven. Toch wil ook defensie groener, als in duurzamer, worden. Bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen wordt het eerste elektrische voertuig getest.