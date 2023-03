Slechts één keer in de tien jaar: grote asteroïde scheert zaterdag zichtbaar langs aarde

Slechts één keer in de tien jaar is de ruimterots zichtbaar, meldt NASA. Het formaat kan oplopen tot negentig meter en daardoor in één klap een hele stad uitroeien. Zijn bijnaam luidt dan ook: ’City Killer’.

We hoeven ons echter geen zorgen te maken. Richard Moissl, hoofd planetaire defensie van het Europees Ruimteagentschap, benadrukt tegenover Guardian dat de asteroïde op veilige afstand zal blijven en de maan en aarde niet zal raken.

Wel kunnen we het gevaarte bekijken. Astronomen van het International Asteroid Warning Network zien dit als een goede oefening in het beschermen van de aarde, mocht er ooit wél een gevaarlijke asteroïde worden ontdekt die onze planeet kan raken, aldus NASA.

De asteroïde is zaterdagavond rond 20.49 Nederlandse tijd het dichtst bij de aarde. Helaas zal het op sommige plekken in ons land bewolkt zijn en daardoor moeilijker te zien. In dat geval kunnen bewonderaars de livesteam van Virtual Telescope Project volgen.