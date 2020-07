Politieke plannen voor zorg zijn prijzig

Een aantal politieke partijen wil heel graag de lonen in de zorg met één procent laten stijgen, maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De vurige wens van een aantal politieke partijen om de lonen in de zorg met 1 procent te laten stijgen, kost het Rijk naar schatting 560 miljoen per jaar. Het verlagen van het eigen risico met 100 euro op jaarbasis is nog duurder en komt uit op zo’n 1,3 miljard euro per jaar.