’Op een gegeven moment raakt de voorraad op’

De Nederlander Klaas Blaauw voor zijn vakantie-appartementen in Umbria. „Natuurlijk zijn nu alle afspraken afgezegd.” Ⓒ De Telegraaf

ROME - Het was vreemd opstaan voor alle Italianen dinsdag, nadat de Italiaanse premier Giuseppe Conte maandagavond iedereen had opgeroepen om thuis te blijven en aankondigde dat het hele land op slot gaat; als eerste land ter wereld. Je mag in Italië alleen reizen voor werk of om gezondheidsredenen. Verder moet je een reden hebben om naar buiten te gaan. Boodschappen doen mag, maar gewoon uitgaan met een groep is er niet meer bij. De straten zijn leeg.