Beveiliger Obama bestolen

Amsterdam - Er is nog altijd heel veel mis met de beveiliging van Barack Obama. Was 2014 een rampjaar met onder meer persoonsbeveiligers van de Amerikaanse president die zich tijdens de nucleaire top in Den Haag volkomen bezatten en het nieuws dat een oorlogsveteraan met een mes tot ín het Witte Huis kon komen, nu komt de Secret Service in opspraak omdat een van de agenten uit de ’Presidential Protective Division’ van zijn complete uitrusting is bestolen.