Expert na aanslag op Peter R. de Vries: ’Tijd om geheime dienst te laten bijspringen’

Paul Abels (inzet)

Amsterdam - Van alles is al uit de kast getrokken en nog steeds zijn misdaadjournalisten en advocaten hun leven op straat niet zeker. Wat kan Nederland nog in de strijd werpen om moordnetwerken te stoppen? Misschien is het wel tijd om de geheime dienst te laten bijspringen, zegt voormalig NCTV-topambtenaar Paul Abels. „Deze aanslag schokt de rechtsorde nog meer dan bijvoorbeeld de tramaanslag in Utrecht.”