Meer passagiers Eindhoven Airport

In totaal maakten dit jaar 4,3 miljoen reizigers gebruik van de luchthaven in Eindhoven, 407.000 meer dan in 2014. Volgend jaar verwacht de luchthaven 4,6 miljoen reizigers te begroeten. De luchthaven profiteerde naar eigen zeggen van het verbeterde aanbod. Afgelopen jaar werd vanaf Eindhoven naar 78 bestemmingen gevlogen. Ook werd er vaker gevlogen en nam de bezettingsgraad per vlucht toe.

Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat regionale luchthavens als Eindhoven profiteren van de forse toename aan budgetreizigers, die instappen bij prijsvechters als Transavia, easyJet en Ryanair.