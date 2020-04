Conditie Boris Johnson verbetert: ’Hij kan rechtop zitten’

Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak woensdag verklaard.

Johnson ligt sinds zondag in het ziekenhuis vanwege aanhoudende klachten door een besmetting met het coronavirus. Maandagavond verplaatste het ziekenhuis hem naar de intensivecareafdeling omdat zijn toestand verslechterde.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab vervangt hem nu.

