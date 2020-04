LIVE | Vicepresident Pence zonder mondkapje in ziekenhuis

Wereldwijd zijn meer dan 211.000 mensen overleden aan de gevolgen van het uit China overgewaaide coronavirus, al ligt het werkelijke aantal hoger. Het dodental is in een periode van twee weken ruim verdubbeld. Ruim 3 miljoen mensen zijn voor zover bekend besmet, meldt de gerenommeerde Johns Hopkins University. Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft geen mondkapje gedragen tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in Rochester (Minnesota). In de kliniek is dat sinds ruim twee weken wel de regel in de strijd tegen het coronavirus. Desnoods verstrekken ze je een mondmasker.

Tijdens het bezoek hadden alle andere personen wel een mondbedekking, melden Amerikaanse media. Pence was voor zijn aankomst op de hoogte gesteld van het maskerbeleid, twitterde het ziekenhuis. Maar de tweet werd verwijderd.

Ic-baas waarschuwt na zien rij Ikea en demonstratie Den Haag: ’Gevaar toename blijft’

Grimmige sfeer bij ’vrijheidsdemonstratie’ Tweede Kamer

Pluimvee mag vanaf woensdag weer naar buiten, ophokplicht vervalt

’Praat over je coronaspanning’

RIVM: dodental door coronavirus gestegen met 48

Rotterdam opent woensdag weer de eerste speelveldjes voor de jeugd die wekenlang gesloten waren.

Amsterdamse politie maant parkbezoekers via megafoon tot afstand

De Jonge: vanaf 11 mei proef met bezoek verpleeghuizen

