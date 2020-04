Kopzorgen Bolsonaro compleet na vertrek geliefde Moro

Moro was eerder op de dag opgestapt. De twee hadden ruzie gekregen over de vervanging van het hoofd van de federale politie, maar er speelde meer. Moro kwam op een persconferentie met snoeiharde verwijten over Bolsonaro, die zich zou mengen in politieonderzoeken naar eigen zoons.

Dat brak de chef van de politie, Mauricio Valeixo, eerder op. Volgens Moro wilde Bolsonaro een loyale ’trekpop’ op die positie hebben die de president af en toe informatie kon doorspelen.

Een van de zonen van Bolsonaro wordt beschuldigd van corruptie. Daar heeft Moro weinig mededogen voor. Hij werd bekend als crimefighter die een historisch corruptieonderzoek leidde en tientallen mensen in de gevangenis slingerde, onder wie de linkse oud-president Lula. Volgens aanhangers van laatstgenoemde ging het om een politiek proces. Veel anderen, veelal rechtse Brazilianen vinden Moro een held.

’Niks fout gedaan’

Bolsonaro zit flink in de problemen nu de populaire Moro hem de rug toekeert. De president krijgt veel kritiek voor de lakse houding waarmee hij de Covid-crisis aanvliegt, en kreeg daarover bonje met zijn gezondheidminister Luiz Henrique Mandetta. Die werd ontslagen. Mandetta wilde strengere maatregelen dan Bolsonaro, die afstand houden als volledig onnodig zag. Veel Brazilianen kozen de kant van Mandetta.

Zo verliest Bolsonaro de meest geliefde leden van zijn kabinet. Zijn steun brokkelt af.

Bolsonaro en Moro (rechts op de foto) in betere tijden. Ⓒ AFP

Bolsonaro ontkent nu op een persconferentie Moro’s beschuldigingen. De weggestuurde politiechef Valeixo was ’moe’ en stemde in met zijn vertrek, aldus de president. Hij heeft zich nooit gemengd in politieonderzoek, en vroeg nooit om ’zijn familie te beschermen’, zoals Moro had gesuggereerd. Alle beschuldigingen zijn ’ongegrond’.