Recht op advocaat tijdens verhoor vanaf maart

"Dit betekent dat de verdachte voordat het verhoor begint moet worden gewezen op dit recht", licht de Hoge Raad toe. "Als de verdachte niet duidelijk afstand doet van dit recht, moet er bij elk verhoor een advocaat aanwezig zijn."

In april 2014 bepaalde de Hoge Raad al dat het recht op een advocaat wettelijk moest worden geregeld. De vraag of deze vorm van juridische bijstand in Nederland zou worden toegestaan, heeft strafjuristen jarenlang beziggehouden. De nieuwe wet sluit aan bij Europese jurisprudentie en een huidige EU-richtlijn.

Als niet aan het recht wordt voldaan, betekent dit overigens nog niet dat een zonder advocaat afgelegde verklaring niet voor het bewijs tegen iemand mag worden gebruikt, aldus de Hoge Raad. De rechter moet in zo'n geval zelf bepalen of en zo ja, welke sanctie er rechtvaardig is.