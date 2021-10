Premium Het beste van De Telegraaf

Aanbesteding opvolger Walrus-klasse gaat langer duren Experts: komst nieuwe onderzeeboten gaat vertraging oplopen

DEN HAAG - De vervanging van de Nederlandse onderzeeboten gaat weer jaren langer duren dan beoogd. De eerste opvolger van de Walrus-klasse zou in 2028 in de marinehaven van Den Helder moeten liggen, maar experts verwachten dat het eerder in de loop van het volgende decennium wordt.