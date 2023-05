Premium Het beste van De Telegraaf

In de Turkse stad Rize is er maar voor één persoon plaats ’President Erdogan is alles voor ons’

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Portretten van de Turkse president bepalen overal in Rize het straatbeeld. Ⓒ foto Telegraaf

RIZE - Terwijl Turkije zondag in twee grote kampen verscheurd naar de parlements- en presidentsverkiezingen lijkt te gaan en de spanning om te snijden is, is in de stad Rize voor maar één persoon plaats: Recep Tayyip Erdogan, ook wel Reis (Leider) genoemd. Hier, in deze stad in het noordoosten van Turkije, op twee uur afstand rijden van de grens met Georgie, is de allergrootste aanhang van de Turkse president Erdogan te vinden. Nog groter dan in de religieuze stad Konya en de conservatieve stad Kayseri, in het binnenland van Turkije. Zelfs de plaatselijke universiteit is naar hem vernoemd.