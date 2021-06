Amerikaanse non plunderde jarenlang schoolkas om haar gokverslaving te kunnen betalen

De non, Mary Margaret Kreuper, was 28 jaar lang in dienst als schooldirecteur. De feiten vonden plaats over een periode van 10 jaar; van 2008 tot aan haar pensionering in 2018. In totaal maakte de vrouw 835.000 dollar buit door geld van de school over te schrijven naar haar eigen rekening.

In haar pleidooi erkende de non haar daden. Volgens haar advocaat lijdt de vrouw aan een psychische stoornis.

De non kan een celstraf van maximaal 40 jaar krijgen.