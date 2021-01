Ook Duitsland overweegt uitstel tweede inenting coronavaccin

Het ministerie heeft een onafhankelijke commissie gevraagd om advies over de kwestie. Duitsland vaccineert inwoners momenteel met een middel van BioNTech en Pfizer. Dat moet twee keer worden toegediend om maximale bescherming te bieden. De commissie moet zich uitspreken over de vraag of die tweede inenting langer dan 42 dagen op zich mag laten wachten.

Het Verenigd Koninkrijk besloot eerder al dat de tweede inenting langer op zich mag laten wachten. De maximale wachttijd zou 21 dagen worden, maar dat is bijgesteld naar twaalf weken. Zo kunnen meer mensen hun eerste prik krijgen. Die levert volgens de Britse gezondheidsautoriteiten ook bescherming op tegen het virus. Experts zijn verdeeld over die aanpak.

In de Duitse politiek groeit de onvrede over het vaccinatiebeleid van de regering. Critici morren dat te weinig doses zijn ingekocht van het middel van BioNTech/Pfizer, het enige coronavaccin dat momenteel is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Duitsland heeft sinds eind december zo’n 239.000 mensen ingeënt.