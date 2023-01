Premium Het beste van De Telegraaf

’Tikkende tijdbommen’ losgelaten in de maatschappij Grote zorgen in Rusland: mogelijk duizenden door de oorlog geharde criminelen met gratie naar huis

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

Hoewel een groot deel van de gerekruteerde gevangenen is gesneuveld, zullen minstens enkele duizenden terugkeren. Ⓒ ANP

Gevangenen die naar het front worden gestuurd en daar worden gedood? Het laat de Russen koud. Maar ze zijn wél verontrust over wat er gaat gebeuren nu de eerste Wagner-veteranen uit Oekraïne terugkeren. Druppelsgewijs arriveren die weer in het land. Met een document dat hen gratie verleent voor hun misdaden, onderscheidingen en geld op zak worden ze losgelaten in de maatschappij.