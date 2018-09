Overleg EU-Moskou over handel Oekraïne mislukt

Dit meldde de Europese Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, maandag na een onderhoud met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Pavlo Klimkim, en de Russische minister voor Economische Ontwikkeling, Aleksej Oeljoekajev.

Het eerder gesloten handelsverdrag treedt 1 januari in werking. Dat is door de Russische bezwaren twee jaar later dan eerst gepland. Het Kremlin is boos dat de EU sancties tegen Rusland handhaaft en met Oekraïne de economische banden aanhaalt.

Maandag heeft de EU bekrachtigd dat de economische sancties tegen Rusland een half jaar worden verlengd. Rusland neemt maatregelen tegen Oekraïne zoals een stop op de invoer van Oekraïense levensmiddelen. De vrijhandel tussen Rusland en Oekraïne houdt 1 januari op te bestaan, kondigde het Kremlin aan.