Duitse minister bood maandenlang onderdak aan vluchteling

Karim vluchtte in 2011 uit Damascus. Na zijn verblijf in Jordanië kwam hij in 2014 terecht in Düsseldorf. Daar ging het niet goed met Karim en dat bleef niet onopgemerkt bij de kinderen van de Duitse politica, die al sinds 2011 contact hadden met de Syrische vluchteling. De dochter van Von der Leyen kende Karim namelijk al van de paardensport, een van hen was zelfs zijn teamgenoot tijdens een toernooi.

De dochter alarmeerde hun moeder die Karim vervolgens de zolder aanbood. Tot het voorjaar van 2015 verbleef de Syriër bij het gezin thuis in Burgdorf.

Inmiddels woont de jongen in Hannover, is zijn asielaanvraag geaccepteerd en doet hij een pilotenopleiding. Ook helpt hij andere vluchtelingen bij het vertalen van documenten.