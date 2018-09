Internationaal onderzoek crash Su-24 Rusland

MOSKOU - China, Groot-Brittannië en de VS werken samen met Rusland om de informatie te achterhalen van de beschadigde zwarte doos van een Russisch gevechtsvliegtuig dat werd neergehaald in het grensgebied van Syrië en Turkije. Het is op dit moment nog niet mogelijk veel informatie te achterhalen, omdat de zwarte doos zeer zwaar beschadigd is, meldde het Russische ministerie van Defensie maandag volgens het Russische persbureau Sputnik.