Paleis Soestdijk: tuin, handel of museum

Deze vier plannen krijgen van de Rijksvastgoeddienst elk 100.000 euro om het voorstel verder uit te werken.

Dat maakte de stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL) maandag bekend. sKBL had zelf ook een plan gemaakt voor het leegstaande paleis, maar dat is niet uitgekozen. Er zijn 120 plannen ingediend.

Architectenbureau Mecanoo bedacht met anderen Eden Soestdijk, een grote botanische tuin waarin twee bijzondere kassen worden gebouwd. Staatsbosbeheer is een van de plannenmakers voor het Nationaal Ensemble, een museum over verleden, heden en toekomst van het Koninkrijk. Als het paleis een handelshuis wordt zou het ook een ontvangstlocatie voor handelsmissies en staatsbezoeken kunnen zijn. Alle plannenmakers willen Soestdijk ook toegankelijk houden voor publiek.

Paleis Soestdijk is in de zeventiende eeuw gebouwd als particuliere buitenplaats, maar is bijna steeds bewoond geweest door Oranjes. Juliana en Bernhard trokken er in 1937 in en woonden er tot aan hun dood in 2004. In 2006 stelde de Staat, eigenaar van het complex, het paleis open voor bezoek toen bleek dat de Oranjefamilie er geen belangstelling meer voor had. Renovatie van de verouderde residentie gaat meer dan 100 miljoen euro kosten.