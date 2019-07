Zaak moordbende Ridouan Taghi gaat verder

Elf mannen worden ervan verdacht dat zij tot een uiterst gewelddadige liquidatiebende hebben behoord, die zou worden geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi. Het gaat onder meer om de liquidatie van Ranko Scekic, die in juni 2016 werd doodgeschoten op de Kretadreef in Utrecht, en nog een aantal andere liquidaties, zoals die op crimeblogger en ex-crimineel Martin Kok, de vergismoord op Hakim Changachi en de moord op Samir Erraghib.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat het Taghi en diens eveneens spoorloze rechterhand Saïd Razzouki op afzienbare termijn formeel zal aanklagen.

In de zaak speelt kroongetuige, Nabil B., een cruciale rol. Hij maakte deel uit van de moordbende, werd in 2017 aangehouden voor de vergismoord op Hakim Changachi, en liep leeg tegenover het OM. Zijn broer Reduan werd uit wraak doodgeschoten en de rest van de familie moest in allerijl in veiligheid worden gebracht.

Nabil B. werd donderdag bevraagd over een telefoon waarover hij na zijn arrestatie eind 2017 de beschikking had.

B., die ook verdacht wordt van onder meer moorden en pogingen daartoe, erkende dat hij maandenlang beschikte over een Blackberry. De kroongetuige vertelde dat hij destijds contact had met het vermeende kopstuk Ridouan Taghi. De kroongetuige was onbedoeld betrokken geraakt bij de moord op een goede kennis en kreeg wroeging. „Ik hoorde daarna dat ik vermoord zou worden. Ik wist het: het was game over”, zo vertelde hij.

Toen B. wist dat hij op een dodenlijst stond, zo blijkt ook uit onderschepte telefoonberichten, besloot hij om kroongetuige te worden.

De advocaten van de 16 verdachten gaan verder met het horen van B.