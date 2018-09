Zinderend Zuid-Afrika

„Johannesburg?” De breedgeschouderde, joviale Zuid-Afrikaan knijpt zijn ogen tot spleetjes en zet een luidkeelse bulderlach in. Een rij spierwitte tanden contrasteert met zijn egale, bijna pikzwarte huid. „Zo kun je deze stad echt niet meer noemen, girl.” Zegt hij nadat hij de tranen uit zijn ooghoeken wrijft. „Hier zeggen we gewoon Joburg. Wees welkom!”

We zijn nog geen vijf minuten binnen bij Joy of Jazz – een immens jaarlijks jazzfestival waar heel Zuid-Afrika elf maanden per jaar reikhalzend naar uitkijkt – of het eerste gesprek met een local heeft zich al ontsponnen. Terwijl de gezette man al armenzwaaiend een scala aan toeristische tips opsomt – „Je moet écht braai eten! Dat is zoiets als barbecuevlees, maar dan veel lekkerder!” - klinkt op de achtergrond opwindend trompetgeschal en pianogepingel.

Stembanden smeren

Duizenden jonge Zuid-Afrikaanse meiden met ingenieus ingevlochten kroeskapsels en felgekleurde hippe jurkjes dartelen door de gangen, mannen begroeten elkaar met luid gelach en intense omhelzingen. Op de ontelbare podia in het gigantische conventiecentrum blazen en zingen wereldvermaarde jazz-artiesten de longen uit hun lijf, terwijl ze vanuit de zalen energiek worden toegejuicht door het dolenthousiaste Zuid-Afrikaanse publiek.

Er zit vanavond maar één ding op: de stembanden smeren, de heupen loswiegen, een savanna dry – een werkelijk verrukkelijke Zuid-Afrikaanse cider - achterover gieten en meegaan met de Joburg flow. En dat bevalt ons goed, héél goed.

Wandeltocht Newtown

Die volgende ochtend ontdekken we dat Johannesburgse jazz werkt als alcohol: eenmaal tot je genomen stroomt het nog vele uren door je bloed. De ritmische nachtroes is nog voelbaar wanneer we slechts een paar uur slaap later paraat staan voor een wandeltocht door het oude centrum van de stad: Newtown.

Eenmaal uit de nachtelijke jazzkrochten gekropen ziet Joburg er plots heel anders uit. Kleurrijke graffititekeningen sieren de pompeuze en vervallen gebouwen, een ratjetoe aan mensen – Indiërs, Chinezen, moslims - beweegt zich als mieren door de oude stadskern. Het heeft iets rauws, maar ook hier is die alom aanwezige energie voelbaar. „Het is jammer dat toeristen altijd maar naar Kaapstad gaan”, vindt onze gids, de zwierige Jo Buitendach. „Want wie echt iets van de geschiedenis van Zuid-Afrika en Nelson Mandela wil opsteken, moet juist in Joburg zijn.”

Dat blijkt al snel: we zijn nog niet de hoek om of lopen tegen het pand aan waar Nelson Mandela samen met partijgenoot Oliver Tambo in de jaren vijftig het eerste advocatenkantoor voor zwarten opende. Iets verderop verrijst een grauw, bakstenen gebouw vanachter een rits hoge spijlen. „Dit was een van de zogenaamde hostels voor zwarten”, vertelt Jo. „Nadat eind 1800 het goud in Johannesburg werd ontdekt, schoten de mijnen de grond uit. Er werden zwarten aangetrokken om in de mijnen te werken, maar ’s avonds moesten ze zo veel mogelijk uit het zicht van de blanken blijven. Ze werden weggestopt in deze hostels, een soort veredelde gevangenissen, waar ze op bepaalde tijden binnen moesten zijn en waar allerlei strikte huisregels golden.”

Wildpark Madikwe

Diezelfde middag nog krijgen we een goddelijke massage bij een poepchique spa – “zelfs Oprah Winfrey komt hier voor haar pedicure!”, weet onze gids – waarna we uitgeput maar voldaan weer richting ons hotel worden gereden. Rijen aan gigantische villa’s, zo groot als vijfsterrenhotels en ommuurd door metersdik beton, flitsen voorbij wanneer we de peperdure wijk Hyde Park passeren. We stoppen voor een stoplicht, waarop een straatverkoper met een schaal vol goedkope zonnebrillen onze kant op snelt. De chauffeur trekt snel zijn geblindeerde raam omhoog. Ja, ook dit is Joburg. Het zindert, het verandert, het leeft. Het is schathemeltjerijk en straatarm tegelijk, en om die reden razend interessant.

Het felrode zand stuift woest op en flikkert in de laatste zonnestralen van een ondergaande zon, wanneer we in een grote terreinwagen over de zandwegen van wildpark Madikwe scheuren. Het aan Botswana grenzende park ligt op slechts een paar uur rijden van wereldstad Johannesburg, en is mede om die reden die ideale plek voor een safari (zie kader).

Olifantenjong

Het gekir van overvliegende bonte vogels klinkt vermengd met de avondroep van sprinkhanen, en in de verte verdwijnt de waterige oranje bol bijna sissend achter de horizon. En dan gebeurt het. Gids Thomas Manyama brengt de wagen behendig tot stilstand, en legt een wijsvinger op zijn getuite lippen. „Ssst. Horen jullie ze?” fluistert hij zachtjes. Twee klapperende olifantenoren doemen op vanachter een stel dorre struiken. Een olifantenjong huppelt de zandweg op en -posteert zich pal voor onze auto. Binnen luttele minuten heeft een groep van minstens twintig van zijn familieleden zich om hem – en ons – heen geschaard. De camera’s van mijn reisgenoten blijven klikgeluiden maken, de kreten van verwondering worden steeds luider. Thomas heeft het beste advies: „Niet te veel foto’s maken, gewoon genieten van het moment.” Door mijn lijf trekt een onbeschrijfelijke scheut van opwinding. Dit voelt als.. ja, dit voelt bijna als verliefdheid.

Het is inmiddels pikdonker wanneer in de verte een sliert aan oranje lichtjes opdoemt. „Verrassing!” roept Thomas het reisgezelschap toe. Een groot knisperend kampvuur verlicht een rij aan prachtig gedekte tafels, midden in de Zuid-Afrikaanse bush. Terwijl de zon nog op onze huiden nagloeit stroomt de geur van vers gebraden kip onze neusgaten binnen. Jaci en Jan van Heteren, eigenaren van de lodges waar we tijdens onze safari verblijven, trekken ondertussen een stel flessen van de beste Zuid-Afrikaanse wijnen voor ons open. We zouden bijna vergeten dat we ons midden in een wildpark bevinden, met leeuwen, luipaarden en neushoorns op misschien maar een steenworp afstand. We slurpen en smullen, drinken en genieten, tot de laatste hap verorberd is. Wie zei ook alweer dat leven in de natuur afzien is?

Jachtluipaarden

Gapend zit heel het reisgezelschap die volgende ochtend in de terreinwagen. Thomas neemt ons nog mee voor één rit door het wonderschone Madiwke, maar dan moeten we wel snel zijn: de vroege ochtend en de late middag zijn immers de beste tijden om wild te spotten. „Wat willen jullie nog zien?” vraagt Thomas lachend. „Jachtluipaarden!” antwoordt iedereen in koor. „Dat is bijna onmogelijk”, schudt Thomas zijn hoofd. „Daarvan zijn er maar vier in heel het park!”

Het is of we dromen. Voor ons op het pad, op nog geen vijftien meter afstand, lichten de ogen van vier – de enige vier! – jachtluipaarden op. Op een rijtje zitten ze, stokstijf, de omgeving scannend. En dan, binnen een fractie van een seconden, zet een van hen het op een sprint. Het beest is zo pijlsnel dat we het amper met onze ogen kunnen volgen. In ons zicht nu ook een antilope. Aargh! Iedereen trekt snel zijn handen voor zijn ogen. Het jachtluipaard bijt de antilope bij de keel en haalt het neer, zijn drie broers zijn intussen op hem afgesneld om hem te helpen. In de minuten die volgen zien we hoe de hongerige jachtluipaarden het beest behendig uit elkaar trekken en tot op de laatste vezel wegschransen. „Wauw. Dit is alsof ik ín Discovery Channel zit!”, hoor ik een van mijn reisgenoten zeggen. Een ander trekt wit weg en vraagt: „Eten we vanavond wel vegetarisch?”

Reiswijzer Zuid-Afrika

Met KLM vlieg je dagelijks rechtstreeks van Amsterdam in zo’n 11 uur naar Johannesburg. Wildreservaat Madikwe ligt op 360 kilometers afstand van deze stad, aan de grens met Botswana. De goedkoopste manier om er te komen is door een auto te huren: je rijdt binnen vier á vijf uur naar het wildpark. Wie écht voor een onvergetelijke ervaring gaat, kan ervoor kiezen met een klein vliegtuigje rechtstreeks vanaf het vliegveld van Johannesburg naar hartje Madikwe te vliegen. Een enkeltje kost zo’n 190 euro en je doet er een klein uur over. De vluchten zijn te boeken via de verschillende safari-lodges.

Ongerept Madikwe

Hoewel Madikwe met bijna 80.000 hectare het vijfde grootste wildpark van Zuid-Afrika betreft, is het nog relatief onbekend bij het grote publiek. Het park is niet toegankelijk voor privé-auto’s. Wie hier op safari wil, moet daadwerkelijk een verblijf boeken bij één van de lodges. Dat is ook gelijk de reden waarom Madikwe een van de best onderhouden wildparken van Zuid-Afrika is. De bijzondere geografische ligging van Madikwe maakt dat zanderige open vlaktes zich afwisselen met grasland. Er leven om die reden veel diersoorten die bijvoorbeeld niet in het bekende Krugerpark te zien zijn. Naast de big five – leeuwen, olifanten, buffels, neushoorns en jachtluipaarden – leven in het park tientallen zoogdieren, te denken aan zebra’s, bokken, hyena’s en wilde honden. Vogelliefhebbers hoeven helemaal niet meer verder te zoeken: in Madikwe zijn zo’n 350 vogelsoorten te spotten. De beste maanden om het park te bezoeken zijn april tot en met oktober.

Op safari

Op safari gaan is prachtig, maar ook prijzig. Informeer daarom tijdens het oriënteren goed naar de prijzen van verschillende lodges. Zijn de bedragen inclusief safararitten, maaltijden, en toegangsprijzen voor het park? De Reiskrant overnachtte in Madikwe bij het schitterende Jaci’s Safari Lodge. De sprookjesachtige lodges waren niet alleen tiptop verzorgd, het personeel was werkelijk uitmuntend en het eten voortreffelijk. Ook niet onbelangrijk; de prijzen waren er zeer scherp. Prijzen variëren, afhankelijk van het seizoen, tussen de 210 en 380 euro per persoon per nacht voor een tweepersoons lodge. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en families gelden speciale prijzen. Maaltijden en safariritten zijn bij de prijs inbegrepen. Meer informatie op www.madikwe.com

Joy of Jazz festival

Het jaarlijks terugkerende en enkele dagen durende Joy of Jazz festival is een ware must voor iedere muziekliefhebber. Het sinds het jaar 2000 georganiseerde festival is inmiddels een begrip in heel Zuid-Afrika, en vindt meestal plaats in september. Lukt het niet om in die maand naar Johannesburg af te reizen? Wees niet getreurd. Joburg is een waar jazz-walhalla. Gouden tip: The Orbit. In deze onlangs geopende jazz club en bistro lik je je vingers af terwijl je naar oorstrelende live muziek luistert.

Websites: www.joyofjazz.co.za en www.theorbit.co.za