Kerncentrale Doel 3 opnieuw opgestart

Begin vorige week werd reeds Tihange 2 opgestart. De twee centrales lagen sinds eind maart 2014 stil. De heropstart van Doel 3 gebeurde uiteindelijk enkele dagen later dan eerst gepland.

Doel 3 en Tihange 2 werden een eerste keer stilgelegd in de zomer van 2012 toen tijdens een onderhoudstop in de stalen wanden van de reactorkuipen "duizenden foutindicaties" werden ontdekt. Het ging om waterstofbelletjes, met de dikte van een sigarettenblaadje. In mei 2013 kreeg Electrabel toestemming voor de heropstart, onder voorwaarde van bijkomend onderzoek.

Uit dat onderzoek kwamen twee onverwachte resultaten bij de testen naar voren, waarna de twee kerncentrales in maart 2014 opnieuw stilgelegd werden. Halverwege november gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) andermaal groen licht voor de heropstart, omdat uit het onderzoek geen elementen naar voren kwamen die een heropstart in de weg zouden staan.