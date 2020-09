Bultrug na week ronddwalen ontsnapt uit krokodillenrivier

De walvisachtige werd bijna een week geleden voor het eerst gespot in de East Alligator River in het noordelijke natuurpark Kakadu National Park. Samen met nog twee bultruggen zwom het dier, dat eigenlijk op weg was naar Antarctica, de rivier in. De metgezellen van de bultrug wisten al eerder te ontkomen uit het ondiepe, troebele water. Maandag meldde het park dat ook het laatste dier aan de dood is ontsnapt.

„Tijdens hoog water, is de walvis het laatste stukje teruggezwomen naar zee. De bultrug zag er gezond uit en vertoonde eigenlijk geen tekenen van ziekte of zwakheid”, aldus parkmanager Feach Moyle in Australische media.

Het dier werd in de gaten gehouden sinds het maarliefst 20 kilometer landinwaarts opdook in de rivier. Nooit eerder werden de dieren zo ver landinwaarts gezien. Experts stonden dan ook voor een raadsel of de dieren het zouden overleven. Volgens zeebiologen zouden de enorme krokodillen in de tropische rivier alleen een bedreiging vormen als de bultrug verzwakt zou raken of vast zou komen te zitten in ondiep water.

Met bootjes en geluidssignalen is geprobeerde de bultrug terug te drijven naar zee. Of dat ook daadwerkelijk de redding heeft betekend van het dier is niet duidelijk.