Harrison Ford casht met Star Wars

De acteur krijgt naar verluidt 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) voor zijn rol als Han Solo in Star Wars: The Force Awakens. Harrison zal daarnaast nog een flink percentage krijgen van de filminkomsten. Het totale bedrag dat de 73-jarige ster verdient zou daarmee op zo'n 34 miljoen euro komen.

Harrisons collega's John Boyega (Finn) en Daisy Ridley (Rey) krijgen volgens het doorgaans goed geïnformeerde RadarOnline slechts 446.000 dollar bijgeschreven op hun rekening. De 23-jarige acteur en de eveneens 23-jarige actrice krijgen pas iets van de totale opbrengst als die 1 miljard dollar bedraagt.

Harrisons allereerste klus voor Star Wars, in 1977 in Star Wars: Episode IV: A New Hope, leverde de acteur slechts 10.000 dollar op. De film betekende zijn grote doorbraak.

Walt Disney, het entertainmentconcern dat de nieuwste Star Wars-film heeft uigebracht, maakte dit weekend bekend dat The Force Awakens al sinds de première op woensdag 238 miljoen dollar (219 miljoen euro) heeft opgebracht.