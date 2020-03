Hoe maakt u uw huis thuisleef-proof?

Een nieuwe tv om al die Netflix-series op te kijken? Eindelijk een die brakke internetverbinding aanpakken zodat de videovergadering goed gaat? Een thuiskantoor ingericht, of misschien zelfs een sportkamertje? Is de moestuin al ingezaaid? We horen graag uw verhaal en onze fotograaf komt (door het raam) een kijkje nemen. Mail uw verhaal en telefoonnummer naar [email protected]