12 jaar voor doodschieten rapper Bolle

AMSTERDAM - De 21-jarige Ogilvan J. is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens doodslag op Gondilio Lowland (19) in Amsterdam-Zuidoost. De Amsterdamse rechtbank achtte donderdag bewezen dat hij Lowland, actief als rapper onder de naam Bolle, op 10 oktober 2018 met een pistoolschot om het leven heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) had veertien jaar gevangenisstraf geëist.