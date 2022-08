Dronken man bijt en rochelt agent in gezicht bij Zandvoort

De man leek niet van plan te vertrekken en gedroeg zich recalcitrant. Daarop werd hij aangehouden en in een politiebusje gezet op het Badhuisplein. In de bus rochelde hij de agent in zijn gezicht. Om herhaling te voorkomen werd zijn gezicht naar beneden geduwd, waarna de man in het been van de politieman beet. Hij werd vervolgens geboeid en met een spuugmasker op overgebracht naar het politiebureau. De man zit woensdag nog vast voor verder onderzoek.

De agent heeft aangifte gedaan van belediging en mishandeling. De 13-jarige zoon van de man is dinsdagavond naar zijn familie in Venlo gebracht door de politie.